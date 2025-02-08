 
السبت 2025-02-08 01:52 م
 

ترودو: حديث ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 أمر حقيقي

ا
جاستين ترودو
السبت، 08-02-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 "أمر حقيقي ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية في البلاد".

وأفادت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أمس الجمعة بأن تصريحات ترودو جاءت لقادة الأعمال والعمال في جلسة مغلقة تم نقلها عن طريق الخطأ عبر مكبر صوت.

اضافة اعلان


وقال ترودو فيما يتعلق بتحويل كندا إلى ولاية أمريكية "السيد ترامب يضع في اعتباره أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي الاستحواذ على بلادنا وهو أمر حقيقي، في محادثاتي معه" قبل توقف الصوت، وفقا للهيئة.


وتردد أن ترودو قال "إنهم على دراية تامة بمواردنا، وما لدينا، ويرغبون بشدة في أن يتمكنوا من الاستفادة منها".


ولم يرد مكتب ترودو على الفور على طلب للتعليق.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

اا

منوعات ظهور 102 ثعبان حمراء البطن في حديقة منزل بأستراليا

ا

أخبار محلية بلدية السلط: أرشفة 30 ألف معاملة ترخيص بناء واستمرار أرشفة باقي المعاملات

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس

من تسليم الأسرى اليوم السبت

فلسطين مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الأسرى "لن تمر مرور الكرام"

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

ا

أسواق ومال احتياطي الغاز في مستودعات التخزين الأوروبية يهبط إلى أقل من 50%

لل

أخبار الشركات نديم حداد وعز بسطامي يحققان إنجازات لافتة في سباقات المنطقة على متن سيارتي تويوتا

جانب من الفعالية

أخبار محلية الحسين للسرطان ينظم اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب



 




الأكثر مشاهدة