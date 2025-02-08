ترودو: حديث ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 أمر حقيقي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 "أمر حقيقي ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية في البلاد".



وأفادت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أمس الجمعة بأن تصريحات ترودو جاءت لقادة الأعمال والعمال في جلسة مغلقة تم نقلها عن طريق الخطأ عبر مكبر صوت.

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وقال ترودو فيما يتعلق بتحويل كندا إلى ولاية أمريكية "السيد ترامب يضع في اعتباره أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي الاستحواذ على بلادنا وهو أمر حقيقي، في محادثاتي معه" قبل توقف الصوت، وفقا للهيئة.



وتردد أن ترودو قال "إنهم على دراية تامة بمواردنا، وما لدينا، ويرغبون بشدة في أن يتمكنوا من الاستفادة منها".



ولم يرد مكتب ترودو على الفور على طلب للتعليق.