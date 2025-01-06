ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع في ظل الدعوات المتكررة لعزله

وذكرت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على شؤون حزب ترود الليبرالي الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
ورجحت الصحيفة أن يكون الإعلان أمام مؤتمر الحزب الليبرالي الوطني بعد غد الأربعاء.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حال حدثت الاستقالة "من غير الواضح ما إذا كان ترودو سيغادر على الفور أم سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد".
وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات القيادية، للاجتماع هذا الأسبوع.
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