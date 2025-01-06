 
الإثنين 2025-01-06 10:25 ص
 

ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع في ظل الدعوات المتكررة لعزله

ت
جاستن ترودو
الإثنين، 06-01-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري- رجّحت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل الدعوات المتكررة لعزله.

وذكرت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على شؤون حزب ترود الليبرالي الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

ورجحت الصحيفة أن يكون الإعلان أمام مؤتمر الحزب الليبرالي الوطني بعد غد الأربعاء.

اضافة اعلان


كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حال حدثت الاستقالة "من غير الواضح ما إذا كان ترودو سيغادر على الفور أم سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد".


وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات القيادية، للاجتماع هذا الأسبوع.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الفنان الأردني هاشم الرقاد

فن ومشاهير الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب xfactor

لقطة من الفيديو

فيديو منوع شاهد مراحل صنع خاتم من الذهب الخالص

ا

عربي ودولي الكونغو: إعدام 102 عنصر في عصابات الـ"كولوناس"

بل

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "لتزهو مدارسنا " بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

أرشيفية

عربي ودولي السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية

قوات أوكرانية

عربي ودولي نظام كييف يستعد لاستفزاز دموي ضد روسيا قبيل تنصيب ترامب

ا

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

أرشيفية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين



 




الأكثر مشاهدة