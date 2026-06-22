تزايد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

وأوضحت بيانات وتحليلات منفصلة لتتبع الشحن من شركة كبلر أن ناقلتي نفط عملاقتين أخريين، يمكنهما حمل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام كحد أقصى، تبحران إلى الخليج عبر المضيق الاثنين، إحداهما تظهر أن ميناء البصرة العراقي هو وجهتها.
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