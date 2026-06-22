الإثنين 2026-06-22 05:36 م

تزايد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الإثنين، 22-06-2026 05:21 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات لتتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلا عن مليوني برميل من النفط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، في مؤشر على أن حركة الملاحة بدأت تتعافى بعد ضعف التدفقات الأحد بسبب المخاوف المتعلقة بعبور الممر المائي.

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وأوضحت بيانات وتحليلات منفصلة لتتبع الشحن من شركة كبلر أن ناقلتي نفط عملاقتين أخريين، يمكنهما حمل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام كحد أقصى، تبحران إلى الخليج عبر المضيق الاثنين، إحداهما تظهر أن ميناء البصرة العراقي هو وجهتها.

 
 


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