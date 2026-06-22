تزايد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات لتتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلا عن مليوني برميل من النفط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، في مؤشر على أن حركة الملاحة بدأت تتعافى بعد ضعف التدفقات الأحد بسبب المخاوف المتعلقة بعبور الممر المائي.

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