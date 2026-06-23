تزايد عبور الناقلات لمضيق هرمز تدريجيا

وأظهرت بيانات قطاع الشحن عبور عدة ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال من مضيق هرمز الاثنين.
وأنهت إيران إغلاقها الفعلي للمضيق الأسبوع الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما .
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