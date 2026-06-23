تزايد عبور الناقلات لمضيق هرمز تدريجيا

الوكيل الإخباري- نقلت خدمة (ذا إنشورر) المتخصصة في تغطية أخبار قطاع التأمين والتابعة لرويترز عن مصادر في السوق قولها إن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز زادت ببطء امس الاثنين، إلا أن حالة الضبابية المحيطة بنتائج محادثات الولايات المتحدة وإيران أبقت على علاوات مخاطر الحرب لعبور المضيق دون تغير يذكر مقارنة بالأسبوع الماضي.

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وأظهرت بيانات قطاع الشحن عبور عدة ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال من مضيق هرمز الاثنين.