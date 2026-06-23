الثلاثاء 2026-06-23 11:57 ص

تزايد عبور الناقلات لمضيق هرمز تدريجيا

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت خدمة (ذا إنشورر) المتخصصة في تغطية أخبار قطاع التأمين والتابعة لرويترز عن مصادر في السوق قولها إن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز زادت ببطء امس الاثنين، إلا أن حالة الضبابية المحيطة بنتائج محادثات الولايات المتحدة وإيران أبقت على علاوات مخاطر الحرب لعبور المضيق دون تغير يذكر مقارنة بالأسبوع الماضي.

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وأظهرت بيانات قطاع الشحن عبور عدة ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال من مضيق هرمز الاثنين.


وأنهت إيران إغلاقها الفعلي للمضيق الأسبوع الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما .

 
 


gnews

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