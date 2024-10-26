تزويد القوات الخاصة الروسية بقناصة جديدة

وتعتبر STM-308 نظيرة أكثر كفاءة لقناصة "SVD" المعروفة والمستخدمة لدى القوات المسلحة.
وصارت القناصات الأولى من طراز STM-308 تستخدم بكميات محدودة في الجيش، وذلك بعد أن أحضر المتطوعون دفعات صغيرة منها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وبالطبع تم تسليمها لأفراد القوات الخاصة في المقام الأول.
وتتوزع كل أجهزة قناصة STM-308 على خط واحد.
وقال مصدر في الشركة المصنعة للقناصات إن المغلاق وآلية الإعادة يركبان على مستوى واحد، وأوضح أن "SVD" تندفع إلى الأعلى عند إطلاق النار، وسيتعين عليك التصويب مرة أخرى. أما مع STM-308 فيمكنك تحقيق الإصابة على الفور، مع العلم أن قناصة القوات الخاصة أخف وزنا من SVD.
وقد تم تزويد السلاح الجديد بأخمص متحكم فيه ولوحة "بيكاتيني" يمكن أن تركب عليها أجهزة مختلفة، مثل كاتم للصوت وجهاز الرؤية الليلية أو الجهاز الحراري.
ولا تزيد كثافة الرماية لدى القناصة الجديدة عن زاوية واحدة. ويعني ذلك أن الرصاصة تصيب دائرة بقطر 29 ملم من مسافة 100 متر. أما من مسافة 200 فتصيب دائرة بقطر 6 سنتيمترات.
وقال الخبير العسكري يوري ليامين إن القوات الخاصة عالية الدقة، ومقاتلوها لديهم تخصص عسكري مميز، وبحاجة إلى أسلحة تساعدهم على حل مشاكل محددة وفريدة من نوعها في كثير من الأحيان.
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