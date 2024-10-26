تزويد القوات الخاصة الروسية بقناصة جديدة

الوكيل الإخباري- تم تطوير قناصة جديدة لصالح القوات الخاصة الروسية، وهي بندقية القنص الحديثة "STM-308".



وتعتبر STM-308 نظيرة أكثر كفاءة لقناصة "SVD" المعروفة والمستخدمة لدى القوات المسلحة.

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ولدى STM-308 عدد من الخصائص المميزة. فهي على سبيل المثال أخف وزنا مقارنة بـ"SVD". كما تسمح بإصابة الهدف بثقة على مسافة كيلومتر واحد.



وصارت القناصات الأولى من طراز STM-308 تستخدم بكميات محدودة في الجيش، وذلك بعد أن أحضر المتطوعون دفعات صغيرة منها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وبالطبع تم تسليمها لأفراد القوات الخاصة في المقام الأول.



وتتوزع كل أجهزة قناصة STM-308 على خط واحد.



وقال مصدر في الشركة المصنعة للقناصات إن المغلاق وآلية الإعادة يركبان على مستوى واحد، وأوضح أن "SVD" تندفع إلى الأعلى عند إطلاق النار، وسيتعين عليك التصويب مرة أخرى. أما مع STM-308 فيمكنك تحقيق الإصابة على الفور، مع العلم أن قناصة القوات الخاصة أخف وزنا من SVD.

وللقناصة الجديدة عيار 308 win (ما يناسب 7.62× 51) الذي يمكّن القناص من إصابة الهدف على مسافة 800 متر. أما المتخصص ذو الخبرة فيمكنه أن يرمي ويصيب حتى مسافة 1000 متر.



وقد تم تزويد السلاح الجديد بأخمص متحكم فيه ولوحة "بيكاتيني" يمكن أن تركب عليها أجهزة مختلفة، مثل كاتم للصوت وجهاز الرؤية الليلية أو الجهاز الحراري.



ولا تزيد كثافة الرماية لدى القناصة الجديدة عن زاوية واحدة. ويعني ذلك أن الرصاصة تصيب دائرة بقطر 29 ملم من مسافة 100 متر. أما من مسافة 200 فتصيب دائرة بقطر 6 سنتيمترات.



وقال الخبير العسكري يوري ليامين إن القوات الخاصة عالية الدقة، ومقاتلوها لديهم تخصص عسكري مميز، وبحاجة إلى أسلحة تساعدهم على حل مشاكل محددة وفريدة من نوعها في كثير من الأحيان.

وقد لا تكون بنادق الجيش مناسبة. لذلك، غالبا ما يختار أفراد القوات الخاصة البنادق والأجهزة والذخيرة انطلاقا من دقة عملهم. وتمنحهم القناصة الجديدة المزيد من الخيارات.