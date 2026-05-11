الإثنين 2026-05-11 11:42 ص

تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا. وسعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت الماضي إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي الإسبانية، إلى أ
تعبيرية
 
الإثنين، 11-05-2026 10:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا.اضافة اعلان


وسعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت الماضي إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي الإسبانية، إلى أن الخطر المرتبط بوصول سفينة تم رصد بؤرة لفيروس هانتا على متنها "ضئيل"، شاكرا لهم "تضامنهم".

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها إلى سكان الجزيرة التي من المقرّر أن تصل إليها السفينة "إم في هوندياس" التي ترفع العلم الهولندي صباح الأحد "أحتاج أن تسمعوني بوضوح: هذا ليس كوفيد جديدا. الخطر الذي يمثّله حاليا فيروس هانتا على الصحة العامة ما زال منخفضا".

وأثارت القضية مخاوف في صفوف سكانها، وقد رفضت السلطات الإقليمية السماح للسفينة بالرسو، وقرّرت إبقاءها في عرض البحر بانتظار إخضاع الركاب لفحوص، ومن ثم إجلاؤهم.

في رسالته المفتوحة، أشار تيدروس إلى أنه شكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على "التضامن" الذي أبدته إسبانيا بقبولها استقبال السفينة.

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية "أعلم أنكم قلقون"، مضيفا "أعلم أنه عندما تسمعون كلمة +وباء+ وترون سفينة تتجه نحو سواحلكم، تعود إلى الأذهان ذكريات لم ننجح قط في تهدئتها بالكامل. إن ألم عام 2020 ما زال حقيقيا، ولا أقلل من شأنه ولو للحظة واحدة".

وأقر بـ"خطورة" السلالة الأنديزية من فيروس هانتا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الفنان السوريّ معن عبد الحق

فن ومشاهير بعد اطلاق سراحه... فنان سوريّ شهير يُفجّر مفاجأة

3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين 3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ب

عربي ودولي عبور ناقلة نفط عراقية مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران

ب

أخبار محلية النزاهة تباشر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية 2026-2030

تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أخبار محلية تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أحمد العوضي يثير الجدل بفيديو رومانسي مع يارا السكري

فن ومشاهير أحمد العوضي يثير الجدل مجددا

عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

عربي ودولي عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

ب

أخبار محلية نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي



 
 






الأكثر مشاهدة

 