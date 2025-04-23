الأربعاء 2025-04-23 07:30 ص
 

تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في تركيا

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 07:25 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قضاء إلبك في ولاية وان شرق تركيا.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في الساعة 03:39، على عمق 6.95 كم. وشعر بالزلزال سكان ولاية وان وضواحيها.

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وبحسب المعلومات فإن الزلزال لم يتسبب في أي أحداث سلبية، لكنه تسبب للسكان في فزع لفترة قصيرة.

 

RT

 
gnews

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