تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في تركيا

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قضاء إلبك في ولاية وان شرق تركيا.



وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في الساعة 03:39، على عمق 6.95 كم. وشعر بالزلزال سكان ولاية وان وضواحيها.

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وبحسب المعلومات فإن الزلزال لم يتسبب في أي أحداث سلبية، لكنه تسبب للسكان في فزع لفترة قصيرة.

RT