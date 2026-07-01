الأربعاء 2026-07-01 02:37 ص

تسجيل زلزال بقوة 6.2 درجة في خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك

تسجيل زلزال بقوة 6.2 درجة في خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك
تسجيل زلزال بقوة 6.2 درجة في خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك
 
الأربعاء، 01-07-2026 01:09 ص
الوكيل الإخباري- أفادت منظومة الإنذار المبكر للزلازل SASSLA بأن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك يوم الثلاثاء.اضافة اعلان


ووفقا للمعلومات المتوفرة، شعر السكان بهزات أرضية على طول سواحل ولايتي باجا كاليفورنيا سور وسينالوا.

وذكرت منظمة "SASSLA" لنظام الإنذار المبكر من الزلازل أن السكان شعروا بالهزات الأرضية على طول سواحل ولايتي باخا كاليفورنيا سور وسينالوا في المكسيك.

وجاء في بيان المنظومة المنشور على منصة التواصل X: سُجِّل زلزال بقوة أولية بلغت 6.2 درجة في خليج كاليفورنيا. وأفادت الأنباء بأن سكان سواحل باخا كاليفورنيا سور وسينالوا شعروا بالهزات. ويجري انتظار التقرير النهائي من الهيئة الوطنية لرصد الزلازل".

وبحسب الهيئة، وقع الزلزال يوم الثلاثاء الساعة الواحدة و46 دقيقة بعد الظهر بتوقيت وسط المكسيك (العاشرة و46 دقيقة ليلا بتوقيت موسكو).

لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

كما لم تصدر الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك بعد البيانات النهائية المتعلقة بقوة الزلزال ومعاييره.
 
 


gnews

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