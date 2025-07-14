تسجيل صوتي لوزير النقل المصري يثير ضجة.. والوزارة تصدر بيانا

وأكد البيان أن التسجيل المذكور "كاذب ومدلس ومغرض"، مشيرا إلى أنه يتضمن مزاعم باطلة حول هشاشة البنية التحتية المصرية، وادعاءات غير صحيحة تربط بين حريق سنترال رمسيس وعدم كفاية الميزانيات المخصصة للبنية التحتية.
وشددت الوزارة على أن هذا التسجيل المزيف يهدف إلى:
إثارة البلبلة بين المواطنين
نشر الشائعات المغرضة
التقليل من الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية
وأوضح البيان أن المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم تنفيذها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن تشهد على قوة البنية التحتية المصرية وتطورها.
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه نداء للمواطنين بعدم تصديق مثل هذه الادعاءات الكاذبة، والحرص على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة فقط، مؤكدة استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وخدمات النقل في إطار رؤية الدولة التنموية الشاملة.
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