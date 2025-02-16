تسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 درجة قبالة الكوريل الروسية

الوكيل الإخباري- أفادت إيلينا سيميونوفا رئيسة محطة الرصد الزلزالي بمدينة يوجنو ساخالينسك في الشرق الأقصى الروسي بوقوع هزة أرضية بقوة 5.9 درجة اليوم الأحد قبالة جزر الكوريل الجنوبية الروسية.



وأضافت سيميونوفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم تسجيل الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 5.9 درجة في 16 فبراير الساعة (10:43 بتوقيت موسكو). وكان مركزها يقع في المحيط الهادئ على بعد 186 كيلومترا جنوب شرق جزيرة سيموشير غير المأهولة من جزر الكوريل، وكان بؤرة الهزة على عمق 52 كيلومترا".



وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي بيانات عن شعور السكان في جزر الكوريل بالهزات. ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

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ويعد هذا الهزة الأرضية الثالثة التي تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الجنوبية خلال 24 ساعة: حيث وقعت الأولى ليلا، والثانية ظهرا وشعر بها سكان جزيرة شيكوتان بقوة 3 درجات.