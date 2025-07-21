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تسجيل 1331 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع في السودان

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 21-07-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت ‏"شبكة أطباء السودان" تسجيل 1331 إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا خلال أسبوع  بولاية شمال دارفور في ظل ظروف إنسانية وصحية متدهورة.

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وحذرت ‏"شبكة أطباء السودان" في بيان من تفاقم الوضع الصحي في دارفور، داعية وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الإمدادات الطبية ودعم فرق الاستجابة وفتح مسارات إنسانية عاجلة‏.

وقبل أيام، أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن تخصيص خمسة ملايين دولار لدعم جهود الاستجابة لتفشي الكوليرا في السودان.

وأوضح في بيان صادر عنه أن هذا التمويل سيساهم في تعزيز الأنشطة الحيوية التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة بهدف الحد من انتشار المرض.

 
 
gnews

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