تسجيل 1331 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع في السودان

الوكيل الإخباري- أعلنت ‏"شبكة أطباء السودان" تسجيل 1331 إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا خلال أسبوع بولاية شمال دارفور في ظل ظروف إنسانية وصحية متدهورة.

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