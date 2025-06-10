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تسرب الديزل على طول 30 كم في نهر ينيسي جنوب وسط روسيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة منطقة كازاتشينسكي في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا الشرقية جنوب وسط روسيا عن تسرب وقود الديزل على طول 30 كم في نهر ينيسي بالإقليم من سفينة تعرضت لحادث في النهر المذكور.اضافة اعلان



وقالت إدارة المنطقة في بيان: "امتدت طبقة النفط لحوالي 30 كيلومترًا من موقع الحادث، ورصدت بالقرب من قرية كورباتوفو في مقاطعة كازاشينسكي. وتعرض مجرى النهر للتلوث جزئيًا، حيث تركزتالمنتجات النفطية على الضفة اليمنى، في المنطقة الساحلية، حيث حيث استقرت على الشاطئ وفي الخلجان. يجرف التيار جزءا من الملوثات إل المجرى الرئيسي، مما يؤدي إلى وصولها إلى مسار الملاحة النهرية".

وكما أوضحت إدارة المقاطعة، ستشمل الإجراءات الإضافية للقضاء على آثار التسرب حيث سيتم تركيب سلاسل إضافية من الحواجز العائمة في الجزء السفلي من النهر بعد بلدة كازاتشينسكوي مباشرة وستُعالَج المناطق الملوثة بمواد ماصة متخصصة (سوربانت) لامتصاص المواد النفطية وكواشف كيميائية متخصصة مصممة خصيصاً لتحليل المواد الهيدروكربونية.


وكانت خدمة الدفاع المدني والطوارئ الموحدة (EDDS) في منطقة ينيسيسكي قد أعلنت في 8 يونيو الجاري أن سفينة في منطقة كازاتشينسكي تعرضت لثقب في نهر ينيسي، مما أدى إلى تسرب ما بين 10 و15 طنا من وقود الديزل إلى المياه. واليوم الاثنين ذكرت النيابة العامة للنقل في سيبيريا الغربية أن السفينة اصطدمت بعائق تحت الماء، وهي الآن غارقة جزئيا.

وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للهيئة الروسية للنقل في المنطقة الشرقية بين الأقاليم عن بدء تحقيق في الحادث.

روسيا اليوم
 
gnews

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