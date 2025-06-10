تسرب الديزل على طول 30 كم في نهر ينيسي جنوب وسط روسيا

وقالت إدارة المنطقة في بيان: "امتدت طبقة النفط لحوالي 30 كيلومترًا من موقع الحادث، ورصدت بالقرب من قرية كورباتوفو في مقاطعة كازاشينسكي. وتعرض مجرى النهر للتلوث جزئيًا، حيث تركزتالمنتجات النفطية على الضفة اليمنى، في المنطقة الساحلية، حيث حيث استقرت على الشاطئ وفي الخلجان. يجرف التيار جزءا من الملوثات إل المجرى الرئيسي، مما يؤدي إلى وصولها إلى مسار الملاحة النهرية".
وكما أوضحت إدارة المقاطعة، ستشمل الإجراءات الإضافية للقضاء على آثار التسرب حيث سيتم تركيب سلاسل إضافية من الحواجز العائمة في الجزء السفلي من النهر بعد بلدة كازاتشينسكوي مباشرة وستُعالَج المناطق الملوثة بمواد ماصة متخصصة (سوربانت) لامتصاص المواد النفطية وكواشف كيميائية متخصصة مصممة خصيصاً لتحليل المواد الهيدروكربونية.
وكانت خدمة الدفاع المدني والطوارئ الموحدة (EDDS) في منطقة ينيسيسكي قد أعلنت في 8 يونيو الجاري أن سفينة في منطقة كازاتشينسكي تعرضت لثقب في نهر ينيسي، مما أدى إلى تسرب ما بين 10 و15 طنا من وقود الديزل إلى المياه. واليوم الاثنين ذكرت النيابة العامة للنقل في سيبيريا الغربية أن السفينة اصطدمت بعائق تحت الماء، وهي الآن غارقة جزئيا.
وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للهيئة الروسية للنقل في المنطقة الشرقية بين الأقاليم عن بدء تحقيق في الحادث.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ما الذي يجعل لوس أنجلوس مركزا للاحتجاجات على سياسة الهجرة؟
-
تعرّف على تفاصيل النظام الانتخابي الجديد في مصر بعد تعديلاته الأخيرة
-
نواف سلام: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان
-
100 ألف عسكري فروا من الخدمة.. ماذا يحدث في صفوف القوات الأوكرانية؟
-
بسلاح البحرية .. إسرائيل تكشف كواليس "هجمات الحُديدة"
-
الدفاعات الروسية تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية
-
ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا
-
إسرائيل تنقل نشطاء "مادلين" إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم