تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قطارا تابعا لشركة CSX، متكونا من 31 عربة، خرج عن مساره في مقاطعة تود بولاية كنتاكي، بالقرب من مدينة ترينتون.
وأصدرت السلطات تحذيرا للسكان بشأن عدم الاقتراب من مكان الحادث، تم رفعه بعد ساعات.
ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. ولا تزال الفرق المختصة تعمل في المكان لتنظيف السكك الحديدية.
