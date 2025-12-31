الأربعاء 2025-12-31 01:46 ص

تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية

الأربعاء، 31-12-2025 12:24 ص

الوكيل الإخباري- خرج قطار ينقل مواد كيميائية قابلة للاحتراق عن سكته في ولاية كنتاكي الأمريكية، أمس الثلاثاء، مما أدى إلى تسرب المواد وحريق.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قطارا تابعا لشركة CSX، متكونا من 31 عربة، خرج عن مساره في مقاطعة تود بولاية كنتاكي، بالقرب من مدينة ترينتون.

وبنتيجة خروج القطار عن القضبان تسربت مادة الكبريت المنصهر، مما أسفر عن نشوب حريق، تسنى إخماده بعد عدة ساعات.

وأصدرت السلطات تحذيرا للسكان بشأن عدم الاقتراب من مكان الحادث، تم رفعه بعد ساعات.


ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. ولا تزال الفرق المختصة تعمل في المكان لتنظيف السكك الحديدية.

 

RT

 
 


ل

ا

ب

ل

