تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

07:58 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية الخميس، أن ناقلة نفط تعرضت لـ"انفجار كبير" في المياه قبالة الكويت، مما تسبب بحدوث تسرب نفطي، بعدما شلت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران حركة الملاحة البحرية في الخليج. اضافة اعلان





وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز الأساسي لعبور موارد الطاقة العالمية.



وأفادت وكالة "يو كيه ام تي او" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن "قبطان ناقلة نفط راسية أبلغ أنه شاهد وسمع دوي انفجار ضخم على الجانب الأيسر من الناقلة، ثم رأى قاربا صغيرا يغادر" قبالة منطقة مبارك الكبير في الكويت. وأضافت الوكالة "هناك نفط في المياه يتسرب من خزان، وقد تكون له آثار بيئية".



وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الانفجار وقع "خارج المياه الإقليمية الكويتية"، على بعد 60 كيلومترا على الأقل من ميناء مبارك الكبير.





