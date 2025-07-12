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تسريبات أميركية: إسرائيل قد تتحرك منفردة ضد النووي الإيراني

نتنياهو وترامب أثناء عشاء عمل - ارشيفية
نتنياهو وترامب أثناء عشاء عمل - ارشيفية
 
السبت، 12-07-2025 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال محادثات جرت مؤخرًا، أن إسرائيل ستوجّه ضربات لإيران إذا استأنفت طهران مساعيها نحو امتلاك سلاح نووي.اضافة اعلان


وبحسب الصحيفة، فقد رد ترامب على نتنياهو بأنه يفضّل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، إلا أنه في الوقت ذاته لا يعارض الخطة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع تأكيده أن تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة من الولايات المتحدة قبل استئناف مهاجمة أهداف إيرانية، مشددًا على أن أمن إسرائيل يأتي أولًا.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تأكدت من أن بعض مخزون إيران من اليورانيوم في منشأة أصفهان نجا من الهجوم الأخير الذي نُسب إلى تل أبيب، ما يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية بشأن قدرات إيران النووية المتبقية.
 
 
gnews

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