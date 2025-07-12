تسريبات أميركية: إسرائيل قد تتحرك منفردة ضد النووي الإيراني

وبحسب الصحيفة، فقد رد ترامب على نتنياهو بأنه يفضّل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، إلا أنه في الوقت ذاته لا يعارض الخطة الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع تأكيده أن تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة من الولايات المتحدة قبل استئناف مهاجمة أهداف إيرانية، مشددًا على أن أمن إسرائيل يأتي أولًا.
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تأكدت من أن بعض مخزون إيران من اليورانيوم في منشأة أصفهان نجا من الهجوم الأخير الذي نُسب إلى تل أبيب، ما يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية بشأن قدرات إيران النووية المتبقية.
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