تسريبات إسرائيلية حول تفاصيل وقف إطلاق النار

وأضاف أن الاتفاق ينص على أن الدولة اللبنانية ستنشر قواتها على امتداد الحدود مع إسرائيل.
وبموجب الاتفاق، يتوقف حزب الله وكل التنظيمات المسلحة بلبنان بداية عن مهاجمة إسرائيل.
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