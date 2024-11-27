تسريبات إسرائيلية حول تفاصيل وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إسرائيل ستسحب قواتها وفق الاتفاق بشكل تدريجي من جنوب لبنان إلى الخط الأزرق خلال 60 يوما.

اضافة اعلان



وأضاف أن الاتفاق ينص على أن الدولة اللبنانية ستنشر قواتها على امتداد الحدود مع إسرائيل.