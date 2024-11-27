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تسريبات إسرائيلية حول تفاصيل وقف إطلاق النار

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إسرائيل ستسحب قواتها وفق الاتفاق بشكل تدريجي من جنوب لبنان إلى الخط الأزرق خلال 60 يوما.

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وأضاف أن الاتفاق ينص على أن الدولة اللبنانية ستنشر قواتها على امتداد الحدود مع إسرائيل.


وبموجب الاتفاق، يتوقف حزب الله وكل التنظيمات المسلحة بلبنان بداية عن مهاجمة إسرائيل.

 
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