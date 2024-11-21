 
الخميس 2024-11-21 09:04 ص
 

تسريبات مسودة اتفاق لبنان .. مهلة 60 يوم للانسحاب الإسرائيلي

قصف على جنوب لبنان
قصف على جنوب لبنان
الخميس، 21-11-2024 08:12 ص
الوكيل الإخباري-  نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.اضافة اعلان


وكشفت "القناة 13" الإسرائيلية عن "بعض تفاصيل مسودة مسربة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و 1701".

وأوضحت أن "الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق وفقا للمسودة المسربة الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية".

واعتبرت القناة أن "القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية".

ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، "البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل.

كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق".

وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني "سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي ضبط لحوم حمير قبل اجتياحها أسواق دولة عربية - صور

سفينة شحن أصيبت في خليج عدن بصواريخ أطلقها الحوثيون في مارس/آذار الماضي

عربي ودولي أنقرة تندد باستهداف الحوثيين سفينة تركية بالبحر الأحمر

طوكيو - أرشيفية

أسواق ومال اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد

موسكو - أرشيفية

عربي ودولي تفاصيل "اليد المميتة" الروسية .. 400 صاروخ نووي تطلق بلحظات

لقاء سابق بين بوتين وميركل

عربي ودولي ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

الشهيد الفلسطيني جهاد رأفت قاطوني - متداولة

فلسطين استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

تعبيرية

أسواق ومال الثيران تستيقظ.. البيتكوين يتخطى حاجز الـ97 ألف دولار للمرة الأولى

قصف على جنوب لبنان

عربي ودولي تسريبات مسودة اتفاق لبنان .. مهلة 60 يوم للانسحاب الإسرائيلي



 


الأكثر مشاهدة