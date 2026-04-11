"تسنيم" تنفي أنباء التفاوض لأيام وتؤكد: محادثات إسلام آباد قد تبدأ الليلة ولمدة يوم واحد فقط

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنه في حال عقدت المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي في إسلام آباد فإنها ستستمر ليوم واحد، وستبدأ هذا المساء.

وجاء في بيان لوكالة "تسنيم": "خبر شبكة CNN بأن المحادثات في إسلام آباد ستستمر لعدة أيام غير صحيح في الوقت الحالي... في الوقت الحالي، إيران تدرس الجانب الآخر، وإذا تمت المحادثات، فستبدأ مساء اليوم، ووفقا للخطط الحالية، ستكون مدتها يوما واحدا".