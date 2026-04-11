السبت 2026-04-11 11:38 م

"تسنيم" تنفي أنباء التفاوض لأيام وتؤكد: محادثات إسلام آباد قد تبدأ الليلة ولمدة يوم واحد فقط

السبت، 11-04-2026 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنه في حال عقدت المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي في إسلام آباد فإنها ستستمر ليوم واحد، وستبدأ هذا المساء.

وجاء في بيان لوكالة "تسنيم": "خبر شبكة CNN بأن المحادثات في إسلام آباد ستستمر لعدة أيام غير صحيح في الوقت الحالي... في الوقت الحالي، إيران تدرس الجانب الآخر، وإذا تمت المحادثات، فستبدأ مساء اليوم، ووفقا للخطط الحالية، ستكون مدتها يوما واحدا".

 

ومن المتوقع عقد محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد بوساطة باكستان، التي تأمل في تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط. وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت سابقا بأن المحادثات من المتوقع أن تجري بشكل مباشر وعبر وسطاء.

ويرأس الوفد الإيراني للمحادثات مع الولايات المتحدة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. ويضم الوفد أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، ورئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي.

 

 
 


