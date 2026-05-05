الثلاثاء 2026-05-05 08:37 ص

"تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا استهدفت زورقين مدنيين لا عسكريين

علما إيران والولايات المتحدة
علما إيران والولايات المتحدة
 
الثلاثاء، 05-05-2026 06:27 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي استهدف يوم أمس الاثنين في مضيق هرمز زورقين مدنيين ينقلان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.اضافة اعلان


وصرح المصدر العسكري للوكالة بأنه عقب التقارير الأمريكية بشأن الهجمات، أجرت السلطات الإيرانية تحقيقا كشف أن القوات الأمريكية "هاجمت وأطلقت النار على قاربي شحن صغيرين يقلان مدنيين، كانا في طريقهما من خصب على الساحل العماني نحو الساحل الإيراني".

ونقلت "تسنيم" عن المسؤول العسكري قوله: "إن هذا السلوك المتسرع والأخرق من قبل العدو ينبع من الخوف المفرط والكابوس الذي يعيشه الجيش الأمريكي إزاء عمليات الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن مروحيات هجومية من طراز "سي هوك" وأباتشي "استُخدمت للقضاء على قوارب إيرانية صغيرة كانت تهدد حركة الملاحة التجارية".

وقالت واشنطن إن القوارب دُمرت أثناء محاولتها اعتراض حركة الملاحة التجارية وسط العمليات الأمريكية لإعادة فتح المضيق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فضل شاكر

فن ومشاهير اتجاه لإعلان براءة فضل شاكر.. متى سيصدر الحكم؟

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

عربي ودولي مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

أخبار محلية ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

أخبار محلية حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

جرافة إسرائيلية تهدم منزل فلسطيني

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا شمال القدس

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء الثلاثاء أن حريقا اندلع في سفن تجارية عدة في رصيف ميناء داير جنوبي إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق وأن سببه لا يزال مجهولا.

عربي ودولي اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني

مضخة نفط خام

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

صفائح ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الثلاثاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 