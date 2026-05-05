"تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا استهدفت زورقين مدنيين لا عسكريين

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي استهدف يوم أمس الاثنين في مضيق هرمز زورقين مدنيين ينقلان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.





وصرح المصدر العسكري للوكالة بأنه عقب التقارير الأمريكية بشأن الهجمات، أجرت السلطات الإيرانية تحقيقا كشف أن القوات الأمريكية "هاجمت وأطلقت النار على قاربي شحن صغيرين يقلان مدنيين، كانا في طريقهما من خصب على الساحل العماني نحو الساحل الإيراني".



ونقلت "تسنيم" عن المسؤول العسكري قوله: "إن هذا السلوك المتسرع والأخرق من قبل العدو ينبع من الخوف المفرط والكابوس الذي يعيشه الجيش الأمريكي إزاء عمليات الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني".



وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن مروحيات هجومية من طراز "سي هوك" وأباتشي "استُخدمت للقضاء على قوارب إيرانية صغيرة كانت تهدد حركة الملاحة التجارية".



وقالت واشنطن إن القوارب دُمرت أثناء محاولتها اعتراض حركة الملاحة التجارية وسط العمليات الأمريكية لإعادة فتح المضيق.





