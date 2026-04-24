"تسنيم": ناقلة نفط عملاقة معاقبة أمريكيا تعبر مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بعبور ناقلة نفط عملاقة أخرى خاضعة للعقوبات عبر مضيق هرمز ورسُت شرق جزيرة لارك مشيرة إلى أن العقوبات مفروضة منذ سنوات بسبب نقل النفط إلى الصين.







وأشارت الوكالة إلى أن "بيانات التتبع البحري تُظهر أنه على الرغم من ادعاء الولايات المتحدة بفرض حصار بحري، فإن ناقلة نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأمريكية تحمل اسم "كوبا (يوري)" وتعمل تحت علم كوراساو، قد عبرت مؤخرا مضيق هرمز ورسُت شرق جزيرة لارك".



وأضافت الوكالة: "هذه الناقلة مُدرجة منذ عام 2024 على قوائم العقوبات الأمريكية بسبب نقلها شحنات نفط إيرانية إلى الصين".



ويوم أمس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها وجهت 31 سفينة بتغيير مسارها أو العودة إلى موانئها، في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.



في المقابل، ذكرت وكالة "رويترز" أن صادرات النفط الإيراني تستمر عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي لهذا الممر البحري.



وأفادت الوكالة بأن حوالي 10.7 مليون برميل من النفط الإيراني مرت عبر مضيق هرمز وغادرت منطقة الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 21 أبريل، بحسب ما نقلته الوكالة عن بيانات شركة التحليلات "فورتكسا".









