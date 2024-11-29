 
الجمعة 2024-11-29 04:14 ص
 

تشاد تعلن إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

جنود فرنسيون
جنود فرنسيون
الجمعة، 29-11-2024 02:56 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت جمهورية تشاد، في بيان فجر اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا.

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وصدر القرار بعد ساعات من استقبال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي يقوم يقوم بجولة في تشاد وإثيوبيا والسنغال.

وفي بيانها الصادر، قالت حكومة جمهورية تشاد إنها أبلغت الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية والمعدلة في 5 سبتمبر 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في شؤون الدفاع والدفاع بين البلدين.

ويمثل هذا القرار الذي اتخذ بعد تحليل متعمق، نقطة تحول تاريخية.

 
gnews

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