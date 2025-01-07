تشاد والسنغال تدينان تصريحات ماكرون حول الدعم العسكري الفرنسي لإفريقيا

الوكيل الإخباري- نددت تشاد والسنغال بتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، وقال فيها إن دول الساحل "لم تشكر بلاده على الدعم الذي قدمته للقارة الإفريقية في مكافحة الإرهاب".



وقال ماكرون أمس الاثنين إن بلاده كانت "محقة في تدخلها عسكريا في منطقة الساحل ضد الإرهاب منذ عام 2013، لكن القادة الأفارقة نسوا أن يقولوا شكرا لفرنسا على هذا الدعم".

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وأضاف أنه لولا هذا التدخل العسكري الفرنسي "لما كان لأي من هؤلاء القادة الأفارقة أن يحكم اليوم دولة ذات سيادة".



وأدلى ماكرون بكلامه هذا خلال الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا في العالم، وأضاف الرئيس الفرنسي "لا يهم سيأتي هذا الشكر مع الوقت".



وأثارت هذه التصريحات استنكارا شديدا في كل من نجامينا ودكار.