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تشخيص بايدن بسرطان البروستاتا

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
 
الإثنين، 19-05-2025 12:12 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في بيان الأحد إنه تم تشخيص إصابته "بشكل عدواني" من سرطان البروستاتا مع انتشاره إلى العظام، وإنه وأفراد أسرته يدرسون خيارات العلاج.اضافة اعلان


وأضاف البيان أن تشخيص بايدن تم يوم الجمعة بعد أن عانى من مشكلات في المسالك البولية.

وتابع مكتبه "في حين أن هذا يمثل شكلا أكثر عدوانية من المرض، يبدو أن السرطان حساس للهرمونات مما يسمح بالتعامل معه بفعالية".

وانتهت ولاية بايدن الرئاسية في 20 يناير كانون الثاني عندما أدى دونالد ترامب اليمين.
 
gnews

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