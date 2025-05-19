تشخيص بايدن بسرطان البروستاتا

وأضاف البيان أن تشخيص بايدن تم يوم الجمعة بعد أن عانى من مشكلات في المسالك البولية.
وتابع مكتبه "في حين أن هذا يمثل شكلا أكثر عدوانية من المرض، يبدو أن السرطان حساس للهرمونات مما يسمح بالتعامل معه بفعالية".
وانتهت ولاية بايدن الرئاسية في 20 يناير كانون الثاني عندما أدى دونالد ترامب اليمين.
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