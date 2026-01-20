تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا

10:35 ص

الوكيل الإخباري- تستعد أستراليا لإقرار قوانين جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية وتشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك رداً على واقعة إطلاق نار جماعي حدثت الشهر الماضي على شاطئ بونداي في سيدني. اضافة اعلان





وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون اليوم الثلاثاء بأغلبية 96 صوتًا مقابل 45، رغم معارضة بعض المشرعين المحافظين، وسينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر.



وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لدى تقديمه القوانين الجديدة إن هجوم 14 ديسمبر/كانون الأول على شاطئ بونداي، الذي أودى بحياة 15 شخصًا، نفذه أشخاص كانت لديهم "كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم"، مضيفًا: "الأحداث المأساوية في بونداي تتطلب استجابة شاملة من الحكومة، ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتصدي للدافع والطريقة التي نُفذ بها هذا الهجوم".



ومن شأن التشريعات الجديدة أن تؤدي إلى إطلاق أكبر برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة منذ البرنامج الذي طُبّق عقب مذبحة عام 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا، حيث أدى هجوم شنه مسلح إلى مقتل 35 شخصًا.



وقالت الحكومة إن عدد الأسلحة النارية في أستراليا بلغ مستوى قياسيًا عند 4.1 مليون سلاح العام الماضي، من بينها أكثر من 1.1 مليون في ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات اكتظاظًا بالسكان والتي وقع بها الهجوم.

