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تشكيل مباراة قطر ضد سويسرا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 13-06-2026 09:33 م
الوكيل الإخباري-   تشكيل مباراة قطر ضد سويسرا، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير.اضافة اعلان


وتقام مباراة سويسرا ضد قطر، اليوم السبت 13 يونيو 2026، على ملعب ليفي، والتي تشهد أولى مواجهات العنابي في المونديال.

وينافس منتخب قطر أحد ممثلي العرب الثمانية في المجموعة الثانية من كأس العالم 2026، بمنافسة سويسرا وكندا والبوسنة، ويسعى لخطف بطاقة التأهل أو كتابة إنجاز تاريخي.

تشكيل قطر ضد سويسرا
حراسة المرمى: محمود أبوندى.

خط الدفاع: أيوب محمد علوي، بيدرو ميجيل كوريا، بوعلام خوخي، همام الأمين.

خط الوسط: عيسى لاي، عاصم ماديبو، جاسم جابر.

خط الهجوم: أكرم عفيف، ايدميلسون جونيور، يوسف عبد الرزاق.

تشكيل سويسرا ضد قطر
حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: دينيس زكريا، نيكو ايلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: ريمو فريلير، جرانيت شاكا، مايكل أيبشير.

خط الهجوم: دان ندوي، بريل إيمبولو، فارجاس.

وتنطلق مباراة قطر وسويسرا، على ملعب ليفي، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
 
 


gnews

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