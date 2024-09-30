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تشييع جثمان نصرالله في بيروت ودفنه في كربلاء .. تفاصيل

الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله
الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله
الإثنين، 30-09-2024 08:57 ص
الوكيل الإخباري-  نشر حساب إيران بالعربية تغريدة عبر منصة "X" منشوراً شهد تفاعلاً كبيراً وتعليقات بالآلاف ، يفيد بتحضيرات وترتيبات على أعلى مستوى في إيران ولبنان والعراق من أجل دفن أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله في كربلاء .اضافة اعلان


وبحسب ما جاء في المنشور : فإن اتصالات مكثفة وواسعة وتشاور على أرفع المستويات بين القيادة في إيران ولبنان والعراق تجري الآن لتتم عملية تشييع جثمان نصرالله في بيروت ، فيما ستقام صلاة الغائب عليه في إيران، ومن ثم يتم نقل الجثمان على متن طائرة رئاسية إلى كربلاء المقدسة ليوارى الثرى في الصحن الشريف بجوار جده الامام الحسين (عليه السلام). 

وهذا نص ما جاء في منشور حساب إيران بالعربية : "إتصالات مكثفة وواسعة وتشاور على أرفع المستويات بين القيادة في ايران ولبنان والعراق، على أن يتم التشييع التاريخي للشهيد السيد حسن نصر الله في بيروت وصلاة الغائب في إيران، ومن ثم يتم نقل الجثمان الطاهر على متن طائرة رئاسية الى كربلاء المقدسة ليوارى الثرى في الصحن الشريف بجوار جده الامام الحسين (عليه السلام) " .


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