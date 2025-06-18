الأربعاء 2025-06-18 02:16 م
 

تصادم سفينتين يؤدي لتسرب نفطي في بحر عُمان .. والإمارات تكشف السبب

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أن المعلومات الأولية بشأن حادث التصادم العرضي الذي وقع أمس الثلاثاء بين سفينتين في بحر عُمان، على بُعد 24 ميلاً بحرياً من سواحل دولة الإمارات، تشير إلى أن الحادث نجم عن سوء تقدير في المسار الملاحي من إحدى السفينتين.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها إن الجهات المختصة تلقت في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بلاغاً بشأن حادث التصادم بين السفينتين، إحداهما ناقلة تدعى "ADALYNN" وترفع علم دولة أنتيغوا وباربودا، والأخرى سفينة شحن تدعى "Front Eagle" تحمل علم جمهورية ليبيريا.

وأضافت أن الحادث أسفر عن أضرار سطحية محدودة في الهيكل الخارجي للسفينتين، وتسريب نفطي بسيط، واندلاع حريق في خزان الوقود بإحدى السفينتين، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل معه وإطفائه، فيما لم يتم رصد أي إصابات بين أفراد الطاقمين.

وأكدت الوزارة أن التحقيق الفني جارٍ بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، وذلك في إطار الشفافية ووفقاً لأعلى المعايير البحرية الدولية.

وأشادت الوزارة بسرعة استجابة فرق الإنقاذ وكفاءتها العالية في التعامل مع الموقف، حيث تم تنفيذ عملية إخلاء آمنة لأفراد طاقم ناقلة النفط "ADALYNN" البالغ عددهم 24 فرداً، ونقلهم إلى ميناء خورفكان بسلام عبر زوارق البحث والإنقاذ التابعة لحرس السواحل بالحرس الوطني والجهات البحرية المختصة.

وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة وتقييم الوضع لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، مشيدة بالتكامل المؤسسي والاستعداد الدائم للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واحترافية.

ٍسكاي نيوز
 
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