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تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات
تعبيرية
 
الجمعة، 19-06-2026 11:15 م
الوكيل الإخباري-   قالت شرطة النقل البريطانية الجمعة، إنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين على بعد نحو 96.5 كيلو متر إلى الشمال من لندن، حيث وردت أنباء بأن الحادث أسفر عن وقوع عدة إصابات.اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها مقدمة قطار مرتطمة بمؤخرة قطار آخر، وكلاهما لا يزالان على القضبان.

وقالت هيئة الإسعاف في شرق إنجلترا إنها أرسلت عدة وحدات، بما في ذلك طائرة إسعاف، إلى موقع التصادم على خط السكك الحديدية إلى الجنوب من بيدفورد، وحثت الناس على تجنب الوجود في المنطقة.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في منشور على إكس إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء أنباء وقوع تصادم.
 
 


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