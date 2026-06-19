تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها مقدمة قطار مرتطمة بمؤخرة قطار آخر، وكلاهما لا يزالان على القضبان.
وقالت هيئة الإسعاف في شرق إنجلترا إنها أرسلت عدة وحدات، بما في ذلك طائرة إسعاف، إلى موقع التصادم على خط السكك الحديدية إلى الجنوب من بيدفورد، وحثت الناس على تجنب الوجود في المنطقة.
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في منشور على إكس إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء أنباء وقوع تصادم.
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