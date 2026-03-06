تصريحات جديدة لترامب حول احتمال تدخل بري في إيران

11:35 ص

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت".





وأوضح أن إرسال قوات برية إلى إيران "مضيعة للوقت. فقد خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".



وردًّا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال فيه إن عملية برية أميركية ستكون "كارثية بالنسبة إليهم"، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".



وكان عراقجي صرّح، الخميس، لقناة "إن بي سي" أن إيران "مستعدة لكل الاحتمالات"، حتى لعملية برية، مضيفًا: "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم، وأن ذلك سيكون كارثيًا بالنسبة إليهم".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل ردًّا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.





