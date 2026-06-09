تصريحات جديدة لترامب حول نهاية الحرب وتطورات حادثة هرمز

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قد يكون لديه "فكرة" بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. اضافة اعلان





وأشار ترامب إلى أن الطيارين اللذين سقطت طائرتهما في مضيق هرمز "بخير".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأميركي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، يوم الاثنين، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين "بسلام".



وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أُسقطت بنيران إيرانية، أم تعرضت لعطل فني، أم واجهت مشكلة أخرى.





