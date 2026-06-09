تصريحات جديدة لترامب حول نهاية الحرب وتطورات حادثة هرمز

وأشار ترامب إلى أن الطيارين اللذين سقطت طائرتهما في مضيق هرمز "بخير".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأميركي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، يوم الاثنين، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين "بسلام".
وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أُسقطت بنيران إيرانية، أم تعرضت لعطل فني، أم واجهت مشكلة أخرى.
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