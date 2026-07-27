الإثنين 2026-07-27 09:33 ص

تصريحات جديدة من بوتين بشأن مستقبل الأراضي الغربية لأوكرانيا

تصريحات جديدة من بوتين بشأن مستقبل الأراضي الغربية لأوكرانيا
تصريحات جديدة من بوتين بشأن مستقبل الأراضي الغربية لأوكرانيا
 
الإثنين، 27-07-2026 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلًا أم آجلًا، وأن هذا الأمر قد لا يحدث غدًا أو بعد غد، ولكن ربما بعد عام أو عامين أو حتى 15 عامًا.اضافة اعلان


وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديث له مع بحارة البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ، أن روسيا هي الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، مؤكدًا أن كييف ستفقد أراضيها الغربية عاجلًا أم آجلًا.

وقال بوتين: "أنا متأكد من أن أوكرانيا ستخسر هذه الأراضي الغربية عاجلًا أم آجلًا - ليس غدًا، وربما ليس بعد غد. سنة أو سنتان، عشر سنوات، خمس عشرة سنة. لكن كل شيء سيستقر في مكانه الصحيح تاريخيًا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن كييف "رأت أن من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها"، واصفًا الأمر بأنه "سخيف تمامًا".

وأوضح بوتين أن الأعمال العدوانية التي قام بها الغرب أدت إلى الصراع في أوكرانيا.

كما قال: "كان الجميع يتحرك (حلف الناتو، يتوسع شرقًا)، كانوا يتحركون، ووصلوا إلى أوكرانيا. وكان رئيس أوكرانيا آنذاك يدعو إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه عارض الانضمام إلى حلف الناتو. ماذا فعلوا؟ لقد دبروا انقلابًا، انقلابًا دمويًا وغير دستوري".

وأشار بوتين إلى أن "الغرب برمته تظاهر بأنه أمر عادي، وأن هذا هو الوضع الطبيعي، وكانت هذه الأعمال العدوانية، التي تصاعدت عامًا بعد عام، هي التي أدت إلى الصراع الدائر اليوم في أوكرانيا".

ويتواجد بوتين حاليًا في مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في الفعاليات الرسمية لـ "يوم الأسطول البحري الروسي"، وقد استمع إلى تقارير من قادة أساطيل البحرية الروسية.
 
 


gnews

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