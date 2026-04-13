تصريحات صادمة لمدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق عن ترامب

الوكيل الإخباري- أثار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق، جون برينان، تساؤلات حول مدى أهلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبقاء قائداً أعلى للقوات المسلحة.





وأشار برينان، خلال لقاء مع برنامج "أم أس ناو"، إلى أن التعديل 25 من الدستور الأمريكي مُصمَّم لإزاحة الرئيس من منصبه في مثل هذه الحالات.



وأضاف أن سلوك ترامب إلى جانب سيطرته على القدرات العسكرية والنووية لأمريكا يمثل تقارباً خطيراً بين القوة وعدم الاستقرار.



وتصاعدت الدعوات لتفعيل التعديل الخامس والعشرين ضد ترامب، في أعقاب تهديداته لإيران وتصريحاته التي تشير إلى "تدمير حضارة بأكملها"، مما أدى إلى تجدد النقاش حول السلطة الرئاسية والمساءلة أثناء الحرب.



وعندما تم اعتماد التعديل الخامس والعشرين لمعالجة عجز الرئيس، نادراً ما نوقش في سياق سلوك الرئيس أثناء نزاع عسكري نشط.



وشغل برينان منصب مدير وكالة المخابرات المركزية من عام 2013 إلى عام 2017 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً في مناصب الاستخبارات والأمن القومي، بما في ذلك منصب كبير مستشاري أوباما لمكافحة الإرهاب.



في حديثه، أشار برينان إلى تصريحات ترامب التي هدد فيها بإبادة "حضارة بأكملها"، قائلاً إن مثل هذا الكلام يؤكد خطورة السلطة التنفيذية المطلقة.



وأضاف: "إن السماح لشخص كهذا بالاستمرار في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتحكم في القدرات الهائلة للجيش الأمريكي، بما في ذلك قدراتنا النووية، يجعلنا حقاً في أوقات عصيبة للغاية".



كما ذهب مدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن ترامب "من الواضح أنه مختل عقلياً"، وجادل بأن التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي كُتب بشكل فعلي مع وضع قائد مثل ترامب في الاعتبار.



وحذر برينان من أن "السماح لرئيس كهذا بالاستمرار في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة يشكل مخاطر جسيمة، لا سيما بالنظر إلى سلطة ترامب على الأسلحة النووية"، وقال إن الأمر المقلق بشكل خاص هو أن ترامب استمر في التصرف بدعم من أعضاء حزبه الذين عملوا على تبرير أو ترشيد سلوكه بدلاً من تحديه.



وقال: "إن حقيقة قدرته على فعل ذلك، واستمرار أعضاء حزبه وقاعدته المؤيدة لترامب في شرح ما يفعله والاعتذار عنه وتبريره، أمر مقلق للغاية".





