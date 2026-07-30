الخميس 2026-07-30 02:30 م

تصريحات عمرو أديب بشأن استهداف سفينتي دمياط تثير تفاعلًا واسعًا

تصريحات عمرو أديب بشأن استهداف سفينتي دمياط تثير تفاعلًا واسعًا
تصريحات عمرو أديب بشأن استهداف سفينتي دمياط تثير تفاعلًا واسعًا
 
الخميس، 30-07-2026 01:11 م
الوكيل الإخباري-   علق الإعلامي المصري عمرو أديب على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط إثر استهدافهما بطائرة مسيرة، مؤكدًا أن الرد المصري على هذا الخرق يجب أن يكون حازمًا ومباشرًا.اضافة اعلان


وشدد أديب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا صارمًا، قائلًا إن: "الرد المصري يجب أن يكون قويًا وعنيفًا وواضحًا، وعلى أصحاب فكر ضبط النفس والحكمة الصمت الشديد".

وأشار الإعلامي المصري إلى أن تحديد الجهة المنفذة للهجوم ليس أمرًا معقدًا، داعيًا إلى التعامل بمبدأ الردع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حيث كتب: "معرفة مصدر المسيرة ليست مستحيلة، ضربة بضربة أعنف حتى لا نتلقى مسيرات جديدة. هذه حالة دفاع عن النفس، ولن يوقفك أحد أو يلومك أي قانون. من أراد مصر بسوء يجب أن يدفع الثمن غاليًا".

وطالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي برد مصري حازم وحاسم على هذه التحركات، مؤكدين أن مصر لن تفوض أحدًا للرد نيابة عنها.

وتأتي تصريحات أديب عقب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري، أوضح فيه أن الحريق الذي اندلع في السفينتين بميناء دمياط كان ناتجًا عن استهداف بطائرة مسيرة، مع الإشارة إلى عدم تبني أي جهة المسؤولية عن الواقعة حتى الآن.
 
 


gnews

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