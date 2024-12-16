 
الإثنين 2024-12-16 02:15 م
 

تصريح روسي بشأن قاعدتيها العسكريتين في سوريا .. ما مصيرهما؟

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 12:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الإثنين، أن روسيا لم تتخذ قرارات نهائية بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وأوضح المتحدث أن موسكو "على اتصال بالمسؤولين في سوريا".

ومطلع الأسبوع، ذكر 4 مسؤولين سوريين لـ"رويترز" أن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا، ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

ومع التطورات المتسارعة في سوريا، أصبح مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين هناك، قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري، موضع تساؤل.

وللقاعدتين دور رئيسي في حفاظ روسيا على نفوذها في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وحتى في إفريقيا.

والأربعاء قال بيسكوف إن موسكو على تواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن مستقبل القاعدتين.

وكانت روسيا أجلت جوا قسما من طاقمها الدبلوماسي في دمشق، الأحد، حسبما أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط نظام حليفها بشار الأسد.

وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على "تلغرام"، إنه "في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل (الدبلوماسي) الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي، غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري.

وأضافت أن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها.

وأوضحت الإدارة أن الرحلة شملت إجلاء أعضاء في البعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا، وهي منطقة انفصالية في جورجيا تدعمها موسكو.

وأكدت في الوقت ذاته أن "السفارة الروسية في دمشق مستمرة في عملها".

وشكل سقوط نظام الأسد انتكاسة خطيرة لموسكو التي كانت حليفه الرئيسي مع إيران، وتدخلت عسكريا لدعمه منذ عام 2015. منحت مؤسسة الإقراض الزراعي قروضا بقيمة 57 مليون دينار في عام 2024 استفاد منها 10,600 مزارع، منهم 7,500 مزارع من الذكور بقيمة 42 مليون دينار، و3,100 مزارعة بقيمة 15 مليون دينار، وشملت القروض مختلف الأنشطة الزراعية والريفية.

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وتشير البيانات، إلى تحسن كبير في مؤشرات المؤسسة المالية خلال الأعوام 2023-2024، حيث تجاوزت نسبة تسديد المستحقات 95%، مع تحصيل 62 مليون دينار العام الماضي، مما يضع المؤسسة في طريقها لتحقيق هدفها المستهدف لهذا العام البالغ 65 مليون دينار.

ويفتح ذلك المجال لزيادة الخطة الإقراضية بنسبة 20% في الأعوام القادمة.

وأظهرت البيانات مساهمة المؤسسة الفاعلة في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث أنفقت قرابة 59 مليون دينار من أصل 135 مليون دينار المخصصة للأعوام 2022-2025، محققة نسب إنجاز عالية.

وفي إطار مساهمتها في رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، سجلت المؤسسة إنجازات بقيمة 19 مليون دينار، شملت 1,788 مشروعًا، محققة أفضل النتائج في تنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي.

كما أظهرت البيانات قيام المؤسسة إطلاق خدمة التأمين على حياة المقترضين ضد مخاطر الوفاة والعجز الدائم اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2024، حيث استفاد منها 11 ألف مزارع بقيمة قروض مؤمنة بلغت 57 مليون دينار، مما يعزز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي.

كما تم استحداث برنامج خاص لتمكين المرأة في الريف والبادية بقيمة 8 ملايين دينار، استفاد منه 3,000 مقترضة، مما يسهم في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأظهرت البيانات أيضًا تنفيذ مشروع الممارسات الزراعية الحديثة بالشراكة مع الحكومة الهولندية في ثلاث محافظات (إربد، عجلون، البلقاء)، بقيمة 1.55 مليون دينار، استفاد منه 350 مزارعًا.

وفي مجال دعم الطاقة المتجددة، تم توقيع اتفاقية مع صندوق الطاقة المتجددة لتقديم قروض بدون فوائد للمزارعين لاستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم كفاءة الري.

أظهرت البيانات أيضا تخصيص 1.67 مليون دينار من مخصصات المؤسسة لتمويل مشاريع زراعية وريفيّة مبتكرة عبر اتفاقية مع هيئة تطوير المهارات المهنية والتقنية.

وكشفت البيانات عن تقديم قروض بدون فوائد بقيمة 250 ألف دينار بالتعاون مع مركز زها الثقافي لدعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي الريفي.

سكاي نيوز

 
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