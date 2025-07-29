تصريح ماكرون حول أوكرانيا يتسبب بموجة غضب في فرنسا

الوكيل الإخباري- انتقد قراء صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دعم كييف على الرغم من الوضع المتعلق بتقييد صلاحيات وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا.



كتب أحد المعلقين: "ديمقراطية حية؟ لا تُضحكني!".

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وأيده آخر: "رئيس درامي وكوميدي".



وقال مستخدم ثالث: "قبل عامين كنا نضحك بشدة، ولكن اليوم لا نعرف ماذا نكتب... إلا أنه حان الوقت لطرد هذين الاثنين".



وذكر آخر: "بمبادرة من إدارة ترامب، يُجري مُدققو الحسابات الأمريكيون تدقيقا ماليا في أوكرانيا منذ عدة أشهر. وأعلن زيلينسكي في الربيع الماضي اختفاء ملايين الدولارات.. وهذا ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد! وكقاعدة عامة، سيُحاسب من نهبوا هذه الأموال. وأتمنى أن تبدي أوروبا نفس العزم في إجراء تدقيق مالي للأموال المخصصة لأوكرانيا!".



وكتب ماكرون الأسبوع الماضي على منصة "إكس" بعد محادثة مع زيلينسكي أن أوكرانيا تظل ديمقراطية حية حتى أثناء النزاع وتعتزم مواصلة التحرك على المسار الأوروبي.



يوم الثلاثاء الماضي، أيد البرلمان الأوكراني مشروع قانون يلغي استقلال هيئتي مكافحة الفساد، وقام زيلينسكي بتوقيعه لاحقا. وقد وصف عدد من النواب الأوكرانيين هذا القانون بأنه تصفية لهياكل مكافحة الفساد في البلاد.