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تصريح مبهم لترامب عن موعد انتهاء الهجمات على إيران: "حتى أكتفي"

تصريح مبهم لترامب عن موعد انتهاء الهجمات على إيران: "حتى أكتفي"
تصريح مبهم لترامب عن موعد انتهاء الهجمات على إيران: "حتى أكتفي"
 
الأربعاء، 15-07-2026 01:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، إن الضربات الأميركية على إيران ستستمر إلى أن يقرر أنها بلغت حدها الكافي، مؤكدا أن واشنطن كانت قد حثّت طهران على إبرام اتفاق.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران الثلاثاء، مشيرا إلى أن طهران لا تزال تبدي "بعض المقاومة، لكن ليس الكثير".

وأوضح أن بلاده تؤجل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية إلى المرحلة الأخيرة.

وتزامنت تصريحات ترامب مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 1%، لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في محافظة هرمزجان قولهم إن الأصوات التي سُمعت في بندر عباس والمناطق الساحلية والجزر الواقعة في الخليج مرتبطة باشتباكات في مضيق هرمز.

وكان الجيش الأميركي أعلن استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والقادمة منها، بالتزامن مع شن جولة إضافية من الضربات الأميركية.

وقال الجيش إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ومئات الطائرات العسكرية تعمل حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب وجاهزية.

وبدأ الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، جولة إضافية من الضربات ضد إيران عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بهدف مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وحذّرت إيران، الثلاثاء، من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن قرار ترامب بمعاودة فرض الحصار «أدى، بشكل أو بآخر، إلى تقويض مذكرة التفاهم» التي أُبرمت بوساطة باكستانية.
 
 


gnews

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