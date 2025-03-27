تصريح هام من ترامب بشأن تيك توك

وقال ترامب إنه "سيتعيّن على الصين أن تؤدي دورا" في بيع أنشطة تيك توك، مضيفا "قد أمنحهم تخفيضا جمركيا ضئيلا أو شيئا ما لإنجاز ذلك".
وفي 19 كانون الثاني/يناير دخل حيّز التنفيذ قانون أميركي يأمر الفرع الأميركي لتطبيق تيك توك بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم "بايت دانس" تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أميركيين أو تأثيرها سرا على الراي العام الأميركي.
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