تصعيد إيراني أميركي وتهديدات تطال الملاحة البحرية وإمدادات النفط

11:52 م

الوكيل الإخباري- توعّدت إيران، الخميس، بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. اضافة اعلان





ومع استئناف المواجهات بين طهران وواشنطن في السابع من تموز، تتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، فيما أعلن الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية، أول مُصدّر للخام في العالم، عبر مضيق باب المندب.



وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس، وقُرابة الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش، قفز سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 8.36% ليصل إلى 101.93 دولارا للبرميل، علما أنه لم يتجاوز عتبة 100 دولار منذ نهاية أيار.



أما خام غرب تكساس الوسيط، نظيره الأميركي، فبلغ سعره 93.44 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 7.61% مقارنة بسعر الأربعاء.



وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن، من أن الوضع في الشرق الأوسط بات "خارج السيطرة".



وبعد ضربات متبادلة لليلة الثانية عشرة على التوالي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، الخميس، أن "الهجمات الانتقامية للقوات المسلحة ستتواصل ما دامت الهجمات الأميركية على البنى التحتية والمناطق الساحلية للبلاد مستمرة"، مؤكدا أن إيران مستعدة "لكل سيناريو قد يلجأ إليه العدو".





