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تصعيد بين باكستان وأفغانستان.. إسلام آباد تعلن اعتراض 4 مسيّرات

تصعيد بين باكستان وأفغانستان.. إسلام آباد تعلن اعتراض 4 مسيّرات
ارشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 07:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، اعتراض أربع طائرات مسيّرة قال إنها أُطلقت من أفغانستان، في أحدث تطور ضمن التوتر المستمر بين البلدين.اضافة اعلان


وقال الجيش إن قوات طالبان الأفغانية أطلقت، الثلاثاء، أربع مسيّرات بدائية الصنع عبر الحدود باتجاه إقليم بلوشستان، مؤكداً أن شبكة الدفاع الجوي الباكستانية رصدتها واعترضتها.

وأضاف أن "استمرار استفزازات حركة طالبان الأفغانية سيقابل برد مناسب ستكون كلفته باهظة".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت غارات جوية استهدفت مسلحين في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا داخل باكستان، مشيرة إلى أن الغارات أسفرت عن إصابات في صفوف عناصر من تنظيم داعش.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تعهد حكومة طالبان بالرد على الضربات الجوية الباكستانية التي استهدفت شرق أفغانستان، وسط استمرار التوتر الأمني بين البلدين.
 
 


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