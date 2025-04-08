الثلاثاء 2025-04-08 03:15 م
 

تصعيد جديد بين الكوريتين وطلقات تحذيرية تنطلق من سيئول

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري- أطلق الجيش الكوري الجنوبي، طلقات تحذيرية ردا على اختراق نحو 10 جنود من الجارة الشمالية خط الترسيم العسكري في المنطقة الشرقية بعد ظهر أمس الاثنين، ما دفعهم للانسحاب من المنطقة.

وقالت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن "نحو 10 جنود من كوريا الشمالية اخترقوا خط الترسيم العسكري حوالي الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين في المنطقة منزوعة السلاح في الجبهة الشرقية، ما استوجب إطلاق طلقات تحذيرية، لينسحب بعدها الجنود الكوريون الشماليون ويعودوا أدراجهم".

ويعود آخر تصعيد بين الكوريتين إلى أكتوبر 2024، عندما فجرت كوريا الشمالية جانبها من طرق حدودية تربطها مع جارتها الجنوبية، بعد حادثة تحليق طائرات مسيرة كورية جنوبية فوق العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

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RT

 
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