تصعيد جديد بين الكوريتين وطلقات تحذيرية تنطلق من سيئول

وقالت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن "نحو 10 جنود من كوريا الشمالية اخترقوا خط الترسيم العسكري حوالي الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين في المنطقة منزوعة السلاح في الجبهة الشرقية، ما استوجب إطلاق طلقات تحذيرية، لينسحب بعدها الجنود الكوريون الشماليون ويعودوا أدراجهم".
ويعود آخر تصعيد بين الكوريتين إلى أكتوبر 2024، عندما فجرت كوريا الشمالية جانبها من طرق حدودية تربطها مع جارتها الجنوبية، بعد حادثة تحليق طائرات مسيرة كورية جنوبية فوق العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.
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