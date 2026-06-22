تصعيد جديد يعطل عودة الوفد الإيراني إلى طاولة الحوار

وأضافت الوكالة أن الوفد الإيراني رفض العودة إلى المحادثات الرباعية بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن جرى تبادل رسائل عبر وسطاء من قطر وباكستان.
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