تصعيد جديد يعطل عودة الوفد الإيراني إلى طاولة الحوار

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة تسنيم، نقلاً عن مصدر مطّلع، ليل الأحد - الاثنين، إن جهود باكستان وقطر لا تزال مستمرة، لكنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية. اضافة اعلان





وأضافت الوكالة أن الوفد الإيراني رفض العودة إلى المحادثات الرباعية بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن جرى تبادل رسائل عبر وسطاء من قطر وباكستان.





