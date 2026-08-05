تصعيد جوي واسع بين روسيا وأوكرانيا .. مئات المسيّرات في سماء البلدين

11:21 ص

الوكيل الإخباري- أشار سلاح الجو الأوكراني في تقرير الأربعاء إلى أن القوات الروسية أطلقت 115 طائرة مسيّرة و28 صاروخاً فائق السرعة، من بينها صواريخ باليستية. اضافة اعلان





وتابع أنه أسقط 98 طائرة مسيّرة، من دون أن يأتي على ذكر إسقاط أي صاروخ، في وقت تشكو فيه كييف منذ أسابيع نقصاً حاداً في الذخائر المضادة للصواريخ الباليستية، وتطالب حلفاءها منذ أشهر بتزويدها مزيداً من صواريخ باتريوت الاعتراضية الأميركية لحماية مجالها الجوي.



من ناحيته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن 44 شخصاً أصيبوا في الغارة الروسية المكثفة على كييف وضواحيها، مشيراً إلى مقتل 17 شخصاً آخرين.



وقال زيلينسكي: "كانت غارة عنيفة، شملت 24 صاروخاً باليستياً، و4 صواريخ من طراز زيركون/أونيكس، و115 طائرة مسيّرة، عدد كبير منها يعمل بمحركات نفاثة".



وأضاف أن الغارة استهدفت بشكل رئيسي "مستودعات تابعة لشركات مدنية. كما استهدفت بنية تحتية ومحطة قطار. لم تكن لهذه المنشآت أي صلة بالحرب، فقد كانت شركة تخمير، ومستودعات مواد بناء، ومرافق لوجستية مدنية".



من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر آزوف خلال فترة الليل.



وقالت الوزارة إن قواتها قصفت مركز رابين الأوكراني للنقل واللوجستيات في بروفاري ليلاً، والذي كان يستخدم لتوزيع مكونات الطائرات الأوكرانية المسيّرة.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لطائرات تدمر زوارق آلية أوكرانية في البحر الأسود، على بُعد 80 كيلومتراً جنوب شرق مدينة أوتشاكيف، حيث دمّرت أطقم طائرات جيران-4 سيكر الروسية زورقين آليين أوكرانيين.





