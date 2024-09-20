"تصعيد خطير" .. الاحتلال يعلن تنفيذ غارة "دقيقة" في بيروت

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة دقيقة في منطقة بيروت وإنه لم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة على تعليمات الجبهة الداخلية.

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