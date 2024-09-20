"تصعيد خطير" .. الاحتلال يعلن تنفيذ غارة "دقيقة" في بيروت

وأفاد مراسل الجزيرة بتصاعد أعمدة الدخان من مكان دوي الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.
وتحدث المراسل عن سماع دوي انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.
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