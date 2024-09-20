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"تصعيد خطير" .. الاحتلال يعلن تنفيذ غارة "دقيقة" في بيروت

علم لبنان
علم لبنان
الجمعة، 20-09-2024 04:15 م

الوكيل الإخباري-   قال  جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة دقيقة في منطقة بيروت وإنه لم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة على تعليمات الجبهة الداخلية.

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مصادر إسرائيلية قالت إن الغارة استهدفت "قياديا بارزا في حزب الله"، من دون ذكر اسمه.

وأفاد مراسل الجزيرة بتصاعد أعمدة الدخان من مكان دوي الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.
وتحدث المراسل عن سماع دوي انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.

 
gnews

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