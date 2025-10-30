الخميس 2025-10-30 02:28 م
 

تصعيد غير مسبوق .. عون يأمر الجيش اللبناني بالتصدي لأي توغّل إسرائيلي

الخميس، 30-10-2025 12:26 م
الوكيل الإخباري-   طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، التصدي لأي توغّل إسرائيلي داخل الأراضي الجنوبية المحررة، حفاظًا على السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.اضافة اعلان


وأطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغّل الذي شهدته بلدة بليدا، والذي أسفر عن استشهاد موظف البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأديته عمله المهني.

وأكد الرئيس عون أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الممارسات العدوانية الإسرائيلية، وذلك بعد وقت قصير من انعقاد لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مشددًا على أنّ دور اللجنة لا يجب أن يقتصر على تسجيل الانتهاكات، بل العمل على وقفها عبر الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق تشرين الثاني الماضي واحترام السيادة اللبنانية.

كما اطّلع الرئيس عون من قائد الجيش على نتائج التحقيقات في مقتل الشاب إيليو أبو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، وذلك بعد تسليم ستة من المتورطين في إطلاق النار. وشدد الرئيس على ضرورة المضي قدمًا في التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، بالتزامن مع تكثيف القوى الأمنية إجراءاتها لمنع المظاهر المسلحة وملاحقة جميع المتورطين.
 
 
