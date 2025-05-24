تصعيد غير مسبوق في أوكرانيا .. العاصمة تحت وابل من المسيّرات والصواريخ

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 14 صاروخًا باليستيًا خلال الليل، بالإضافة إلى 250 طائرة مسيّرة بعيدة المدى، استهدفت بشكل رئيسي العاصمة كييف، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
ووُضعت كييف في حالة تأهب قصوى في أعقاب الهجوم، بحسب ما أعلن رئيس بلديتها فيتالي كليتشكو، الذي أكد عبر تطبيق تلغرام وقوع انفجارات متتالية، مشيرًا إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وأن المدينة والمنطقة تتعرض لـ"هجوم مركّب يشنه العدو".
وكان صحفيو وكالة فرانس برس قد أفادوا بسماع دوي انفجارات قوية في المدينة فجر السبت، في وقت تتواصل فيه المواجهات الجوية بين الطرفين.
في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا أطلقت 788 طائرة مسيّرة وصاروخًا باتجاه الأراضي الروسية منذ الثلاثاء، مؤكدة إسقاط 776 منها.
ووفق البيان، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، جنوب غربي البلاد، من إسقاط 94 مسيّرة، بينها:
64 في مقاطعة بيلغورود
24 في بريانسك
2 في كورسك
2 في ليبيتسك
1 في فورونيج
1 في تولا
وتُعد هذه التطورات تصعيدًا خطيرًا في حرب الطائرات المسيّرة المتواصلة بين موسكو وكييف، حيث يتبادل الطرفان هجمات جوية مكثفة في ظل تعثّر الجبهات البرية واستمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.
سكاي نيوز
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