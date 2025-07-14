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تضارب الأنباء بشأن إلغاء الرحلات التركية إلى إيران والعراق والأردن

طائرة تركية
طائرة تركية
 
الإثنين، 14-07-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   تضاربت الأنباء الاثنين، بشأن إلغاء الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن، ففي حين أكدت وسائل إعلام  إيقاف الرحلات حتى 31 تموز، "نفى مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية المعلومات، مؤكداً على أن شركات الطيران التركية تواصل تسيير رحلاتها إلى الوجهات المذكورة دون أي تغيير" .اضافة اعلان


وفي وقت سابق  ليل الاحد الاثنين، ذكرت وسائل إعلام عربية، أن تركيا ألغت عدداً من الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من العراق وإيران والأردن، دون تقديم أي توضيحات رسمية بشأن الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
 
 
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