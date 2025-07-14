تضارب الأنباء بشأن إلغاء الرحلات التركية إلى إيران والعراق والأردن

وفي وقت سابق ليل الاحد الاثنين، ذكرت وسائل إعلام عربية، أن تركيا ألغت عدداً من الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من العراق وإيران والأردن، دون تقديم أي توضيحات رسمية بشأن الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
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