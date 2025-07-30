تضرر أكثر من 50 شقة في هجوم أوكراني بالمسيرات على مقاطعة روستوف

وكتب في قناته على "تلغرام": "قمت بزيارة غير مخطط لها لسالسك. تعرضت المدينة لهجوم بطائرات مسيرة معادية. وقعت مأساة كبيرة. التقيت بسكان مبنى سكني تضرر أيضا بسبب الانفجار. هناك أضرار تقريبية في 54 شقة. تحطمت النوافذ في العديد منها. إجمالا، تضرر 11 منزلا خاصا، و10 مبان سكنية، وعدة منشآت غير سكنية وسيارتان".
وأضاف القائم بأعمال الحاكم أن اثنين من خبراء المتفجرات في قوات الحرس الوطني ومدنيا واحدا لقوا حتفهم، وقد تقرر صرف تعويضات لأسر الضحايا.
كما تعرضت بنية تحتية لمحطة السكك الحديدية لأضرار، وتم تقييد حركة القطارات مؤقتا، لكنها استؤنفت لاحقا وفق نظام مؤقت، وتجري حاليا أعمال إصلاح السكك الحديدية التي من المقرر الانتهاء منها صباح 30 يوليو. وأكد سليوسار أن ركاب القطارات المتأخرة تم تزويدهم بالماء والطعام.
وأشار إلى أن 2840 شخصا ما زالوا بدون كهرباء بحلول مساء أمس الثلاثاء 29 يوليو في حي نوفوسالسك.
وأضاف سليوسار: "قررنا أن تعمل عدة فرق من اللجنة البلدية بشكل متزامن. يجب الانتهاء من تقييم الأضرار خلال ثلاثة أيام وصرف جميع التعويضات عن فقدان الممتلكات خلال أسبوعين. قد تهطل الأمطار قريبا ونحن بحاجة لإصلاح الأضرار بأقصى سرعة. نبدأ بأولوية قصوى بإعادة تأهيل المنازل والشقق الأكثر تضررا".
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