السبت 2026-03-21 02:17 م

تضرر مبان في تل أبيب إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني

السبت، 21-03-2026 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   تضررت مباني تل أبيب، السبت، جراء سقوط شظايا صاروخ عنقودي، وفق القناة 12 الإسرائيلية، التي نشرت مقاطع فيديو تظهر أضرارا نجمت عن شظايا الصاروخ، ووجود فرق إغاثة إسرائيلية في المكان.


من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن فرق البحث والإنقاذ اتجهت إلى مواقع الانفجارات في وسط إسرائيل، داعيا السكان إلى تجنب التجمعات في تلك المناطق.

ودخلت حرب إيران يومها الـ22، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الاحتلال الإسرائيلي ردًا على اغتيال علي خامنئي، فردّت إسرائيل بشنّ غارات واسعة وتوغّل بري في الجنوب.
 
 


