تضرر مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان جراء ضربة إسرائيلية

لبنان
 
الإثنين، 01-06-2026 07:12 م

الوكيل الإخباري-   تعرّض محيط مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان لضربة إسرائيلية الاثنين، ما ألحق أضرارا بأحد مبانيه، وفق ما أعلنت مصادر لبنانية رسمية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن ضربة استهدفت مفرق معركة قرب مستشفى جبل عامل "طالت مبنى وموقف السيارات، وأدت إلى سقوط عدد من الإصابات". ونشرت وزارة الصحة تسجيلين مصورين يظهران أضرارا داخل أحد أقسام المستشفى، مع ركام وحطام على الأرض وأسقف منهارة جزئيا وآثار دماء وزجاج محطم، فيما شوهد دخان يتصاعد من حريق فيما بدا أنه موقف سيارات مجاور تضرر بشدة.

 
 


أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

