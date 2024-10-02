 
الأربعاء 2024-10-02 01:52 م
 

تضرر 100 منزل شمالي تل أبيب بالقصف الصاروخي الإيراني

أضرار في مطعم بتل أبيب نتيجة القصف الإيراني
أضرار في مطعم بتل أبيب نتيجة القصف الإيراني
الأربعاء، 02-10-2024 12:10 م
الوكيل الإخباري-رصدت بلدية مدينة هود هشارون شمال تل أبيب وسط إسرائيل، أضرارا في نحو 100 منزل نتيجة القصف الصاروخي الإيراني مساء الثلاثاء.اضافة اعلان


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن البلدية أن “حوالي 100 منزل في المدينة أصيبت بأضرار بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الليلة الماضية من إيران. ولم تقع إصابات بشرية نتيجة للهجوم”.

وأضافت البلدية أن “بعض الإصابات خطيرة وسيستغرق إصلاحها وقتا طويلا، وأن عشرات المنازل الأخرى كانت أخف تضررا”.

وكانت هيئة البث الرسمية أعلنت أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على إسرائيل الليلة الماضية.

وكالات
 
gnews

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